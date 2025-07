Alex Caniggia habló de su madre Mariana Nannis: qué dijo

"La situación con mis viejos sigue igual. Con mi papá bien, estamos al pie del cañón trabajando mucho en el fútbol juntos", afirmó Alex. Y agregó, dando cuenta de su cercanía laboral: "Recién venimos de firmar a un jugador nuevo". Respecto a Mariana Nannis, Alex confirmó la ausencia de contacto y explicó los motivos de su distanciamiento: "Con mi madre no hablo desde hace años, desde lo que pasó en el (Hotel) Faena, porque se comportó muy mal con mi viejo y sigue comportándose mal con él".

Tras considerar inocente a su padre de la fuerte acusación de Mariana Nannis, Alex aseguró que las afirmaciones de su madre son falsas. "Lo que más me duele a mí, la verdad, voy a ser sincero, es que inventa cosas. Por ejemplo, dice que mi padre es golpeador y mi padre nunca la tocó, ni nada de agresión", sostuvo. Y añadió, visiblemente molesto: "Como hijo me molesta que diga que mi viejo es golpeador, no sé por qué lo hace, no tengo idea porque tengo cero contacto".

Consultado sobre si su pequeña hija Venezia conoce a su abuela, Alex Caniggia confirmó que no, un hecho que, según sus palabras, le duele. Sin embargo, lanzó una frase categórica contra Mariana Nannis: "Es como que no existe para mí".

Melody Luz responde a las críticas tras su reconciliación con Alex Caniggia

Mientras tanto, Melody Luz ha tenido que enfrentar las críticas y comentarios negativos tras blanquear su acercamiento con Alex Caniggia. La bailarina no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos.

"Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren", escribió Melody junto a una sesión de fotos. Pero su respuesta no se limitó a eso. También compartió en sus historias una captura de pantalla donde una usuaria la tildaba de "ridícula". Melody decidió resaltar la palabra "empatía" en la biografía de la usuaria y, con ironía, escribió: "No falla nunca la biografía de las serpientes".

Finalmente, Melody Luz mostró otro comentario de una seguidora que le decía: "Como te gusta la plata, volviste con el que te cuernea". La bailarina compartió el perfil de esta usuaria, donde se leía: "Lo que uno transmite, ahí está la magia". Junto a la imagen, Melody sumó con sarcasmo: "JAJAJA Gracias, me están haciendo reír mucho". Las respuestas de Melody demuestran su postura frente a los comentarios negativos, eligiendo el humor y la confrontación directa ante las críticas.