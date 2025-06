Antoñito Molina presentó su nueva canción con Abel Pintos "Me subo por las paredes": "Estoy completamente emocionado"

La unión de Antoñito con Abel da lugar a una canción alegre y vibrante que refleja la profunda conexión y amistad que forjaron ambos artistas durante el proceso creativo.

En diálogo con minutouno.com, el español contó cómo surgió esta colaboración y qué tuvieron en cuenta para afrontar este proyecto.

Entrevista completa a Antonio Molina

¿Cómo surgió esta colaboración?

- Pues mira, fue como por arte de magia, fue algo que no esperaba. Estaba en México, yo fui desde España a promocionar mi disco nuevo, El Club de los Soñadores, y Abel Pintos pues estaba en México también, haciendo sus trabajos, haciendo composiciones y música, y de repente coincidimos y compartimos un café precioso, y allí surgió.

Yo llevaba mi guitarra y dijimos, venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de repente pues, bueno, traemos una canción preciosa que, como te digo, no esperábamos y que justo cuando regresaba yo a España y él volvía para Argentina, nos escribimos y dijimos, esto está mágico, esto está bonito, esto hay que compartirlo con la gente, y fue súper bonito, súper emocionante, a mí nunca me había pasado eso de compartir con alguien un poco de música de una manera tan especial, tan de verdad, y estoy completamente ilusionado y emocionado de hacer música con alguien tan maravilloso como Abel.

¿Qué tuvieron en cuenta a la hora de armar la canción, en qué se basaron, los puntos en los que coincidieron para que esto llegue a buen puerto?

- Pues prácticamente no hablamos de nada antes de construir la canción, y dijimos, vamos a hacer una canción, una balada, un medio tiempo, vamos a hacer una cumbia, no, nada. Él me recuerdo perfectamente su libreta, y yo mi guitarra, y yo empecé a tirar unos acordes, y habíamos hablado en el café de algunas cosas e intentamos empezar a colocar todo lo que habíamos hablado en el café, después tiramos para otro sitio, y cuando nos dimos cuenta, estábamos en el coro de la canción, y dijimos, pero qué lindo, qué bonito suena, y así como por arte de magia, como ya te digo, como si estuviéramos dentro de un laberinto que nos iba llevando a un lugar súper bonito.