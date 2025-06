Netflix: la producción española que llegó a la plataforma y tiene miles de reproducciones

Netflix sigue apostando fuerte a las producciones españolas y una en particular está dando que hablar, incluso a más de cinco años de su estreno. Con tan solo 10 capítulos, esta serie se volvió a meter entre las más elegidas, gracias a su ritmo arrollador y una protagonista que se luce en cada escena. Aunque no aparece en el Top 5 global, su base de fanáticos no para de crecer.