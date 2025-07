Arrancó la preventa para el show de Imagine Dragons en Argentina: cómo comprar entradas

Las entradas de preventa se podrán adquirir desde el martes 8 de julio a las 10 de la mañana, exclusivamente en allaccess.com.ar para clientes del Banco Galicia, quienes accederán a la promoción de hasta 6 cuotas sin interés.

Esta instancia durará 24 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Luego se habilitará la venta general en el mismo sitio.

Para adquirir tickets será necesario contar con un usuario registrado en la plataforma. Los precios varían de acuerdo a los diferentes sectores y opciones de acceso, como ya es habitual en los shows de gran escala:

Embed - DF Entertainment on Instagram: "WHATEVER IT TAKES ¡Ya comenzó la preventa @bancogalicia Visa para el Loom World Tour @imaginedragons! Una vez agotada la preventa, comenzará la venta general con todos los medios de pago. 23 de octubre, Hipódromo de San Isidro. Tickets a través de allaccess.com.ar"