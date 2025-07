Aseguran que Nicki Nicole y Trueno se reconciliaron: todos los detalles

“Yo no sabía ni quién era Trueno pero los argentinos me persiguen por el mundo. De repente se llenó en Valladolid de gente con camiseta de Boca y Argentina. Me puse a hablar con diferentes personas que estuvieron acá en España para saber más de este chico”, comenzó diciendo el periodista europeo.

Siguiendo con su información, Roberto afirmó: “Y de repente me empiezo a enterar de cosas interesantes. Me dicen textual: ´Trueno está aquí y no está sólo, vino con Nicki Nicole´ y yo tampoco sabía bien quién era ella".

"Y ahí me contaron que este dato es una bomba porque se habían separado hace dos años. Los vieron juntos en Europa”, añadió Antolín.

“A mi me lo dijeron textual. Después preguntando a mis fuentes me dijeron que ella lo había engañado en su momento y se habló de infidelidad. Las personas que me contaron me lo aseguraron”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Estaba lleno de argentinos y parecía Buenos Aires. En el 2023 ellos se separaron pero ahora los vieron juntos. No sé si como amigos o novios pero están juntos viéndose de nuevo. Ella vino de acompañante, no para cantar con él. Quizás nunca se separaron como se creía”.

Rápidamente, las redes sociales estallaron y los usuarios comenzaron a opinar de esta información, dejando todo tipo de comentarios al respecto, muchos de ellos esperando que sea verdad y pronto aparezca la confirmación.

Nicki Nicole Trueno