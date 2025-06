Aseguran que la nueva novia de Javier Milei es María Eugenia Ritó

La farándula argentina no se toma descanso ni en los momentos más tensos del escenario político. En las últimas horas, la periodista Paula Varela aseguró que María Eugenia Ritó es la nueva “candidata” a convertirse en la novia del presidente Javier Milei, y como era de esperarse, la ex vedette no tardó en responder... con la franqueza que la caracteriza.