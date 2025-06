Se cae a pedazos uno de los grandes de Mar del Plata: viejo y abandonado afirman de Torres de Manantiales

Mar del Plata: las quejas a Torres de Manantiales

En la mayoría de los sitios y apps vinculados al alquiler y reservas para hoteles y lugares de descanso hay chances de dejar opiniones y algunas de ellas son muy duras con Torres de Manantiales, inclusive con fotos para argumentar lo expuesto en los comentarios.

"Un edificio absolutamente abandonado. El estado De los apartamentos da vergüenza, viejo, sucio. Las Almohadas achatadas q no permiten descansar, colchones viejos con cama de elástico antiguo. Sabas y cubrecamas percudidos… El balcón vista al mar todo sucio de heces de palomas, imposible asomarse. Muebles viejos en malas condiciones. Un jaboncito mini para 4 personas y champú que no quisieras usar, no condice con el valor q cobran la noche nada. Ascensores fuera de servicio, se atascan en cualquier piso, tuvimos q bajar del piso 27 por escalera: QUE PASA SI HAY UNA URGENCIA!!! La recepción no dio una sola respuesta ante la queja. LA recepción parece bastante vistosa, una ve q ingresas a los pisos una verdadera vergüenza hasta el piso 27. Disfrazaron el piso 28 porque desde alli accedes al cafe Las Nubes ( piso 29) Por la tarifa que cobra ( alta) no ofrece desayuno ( esta a cargo de Cafe las Nubes piso 29 y es adicional) Recomiendo NO ALOJARSE. No lo vale. Un verdadero CHASCO", expuso un pasajero en mayo del año pasado, según se publica en Tripadvisor.

image.png

Los pasajeros también sube fotos del complejo para expresar su decepción.

image.png

En cualquier momento se caen los balcones

"Reservamos online, cuando entramos al lobby ya se sentía olor a humedad...subimos a la habitación y todo era viejo y sucio. La habitación ni siquiera estaba barrida. Cuando quisimos subir a desayunar al mirador, no funcionaba el botón que llamaba el ascensor. Ni hablar de que ningún ascensor tiene cartel de mantenimiento. Dudamos que lo tenga dado las condiciones...vean las fotos. Por otro lado, los balcones parecían de una obra en construcción abandonada, se ven los hierros oxidados, fue suerte que no se haya desmoronado ninguno. La baranda del balcón de cemento estaba rota...seguridad cero para la familia. Las ventanas estaban todas descascaradas, sin pintura ni mantenimiento hace siglos. El radiador pegado con cinta aisladora. Es un hotel de 1 estrella q te cobran como 5. Nunca más...deberían cerrarlo y reacondicionarlo desde los cimientos", publicó otro pasajero hace dos meses.

image.png

Y publica una serie de fotos, siempre publicado en el sitio especializado Tripadvisor, que asustarían a cualquiera.

image.png

En febrero de este año se hospedó una familia que dejó una opinión extensa y lapidaria: "Se supone que es de 4 estrellas, pero que alguien venga a sacarle alguna, porque es un engaño. Deja mucho que desear. Se cae a pedazos. Semejantes torres y pareciera que ni mantenimiento tienen. Balcones descascarados, solo 3 ascensores para tantos pisos, de los cuales uno no andaba en mi estadía, lo cual te generaba mucha demora. Hicimos un check in temprano, dejamos las valijas y nos fuimos a la playa. Llegamos a la noche, con ganas de bañarnos, y pedimos las llaves del departamento que nos habían dicho, y al entrar estaba sucio, con basura, un vaso roto, la pala en una silla, mesada de cocina salpicada. Quise llamar y no tenía teléfono. Resulta q a recepción te comunicas por WhatsApp, y jamás nos lo dijeron. Dijeron que teníamos un cambio de unidad asignada, que jamás nos avisaron. Nos dieron un departamento más grande pero con el correr de los días un olor, que pensábamos que era a encierro o a mueble viejo, venía de la cocina y era insoportable por momentos. Se ve que tiene un problema de desagote de cloaca, que después de venir a destapar rejillas dos veces, dijeron q no lo podían resolver, qué nos cambiemos de departamento. Yo iba una semana y ellos pretendían qué me la pase mudándome de unidad y piso desarmando y armando valijas. Para calentar agua una odisea, la pava largaba material del acero, se los dije, y para q me traigan otra mil vueltas, para buscar un dispenser me mandaron a un lugar en el que no había, y de onda un empleado me dio. Pero la verdad no pueden ser así de complejas las cosas cuando vacacionas. Cuando se levanta viento, parece que se va a destartalar del ruido que hacen sus ventanas, y se filtra viento por todos lados. Se escucha la música de local de enfrente, y el acto de formación de un colegio que debe estar cerca a las 8 am aunque estés en un piso 14. Así que olvídense de descansar acá, porque ni los colchones son cómodos. Me llevo una contractura de cervical por esas almohadas pedorras. Llevando 5 días, con una lluvia empieza a saltar la térmica, no daban con el problema, otra vez me dicen que me mude. Me iba a en 2 días, una locura. Hasta que yo descubro qué un toma de electricidad, que ya me había llamado la atención que estaba manchado de negro, hacia explosión. En vez de cambiar la ficha, lo cambiaron de lugar. Ellos diciendo que es un problema que apareció nuevo, después de todos los que tuve, pretendían convencerme qué fue mala suerte. No tiene mantenimiento, y no es un tema de muebles feos, es edilicio y es peligroso. Si van a seguir facturando con turismo, pongan un peso en mantenimiento. Un desastre. Lo único rescatable es la ubicación y la vista. Pero están construyendo tantos edificios en la zona que si no hacen algo, este se funde".

Hasta en comentarios menos duros, la opinión es tajante sobre el mobiliario y la falta de mantenimiento, como la de este pasajero que se alojó en mayo de 2025:

image.png

El tiempo en Mar del Plata el fin de semana largo

Este fin de semana largo que se viene tendrá a la Ciudad de Mar del Plata con buen tiempo en general y si bien hay algunas chances de lluvias, la probabilidades, al menos hasta ahora, son bajas.

El viernes, para los que lleguen por tarde-noche, se espera una jornada algo nublada y con chances bajas de lluvias luego de las 17 horas.

mar del plata vacaciones de invierno Vacaciones de invierno en Mar del Plata.

El sábado 14 de junio las condiciones meteorológicas serán similares a las de viernes, con el día mayormente nublado, con alguna posibilidad -todavía baja- de chaparrones dispersos durante la noche.

El domingo, Día del Padre, las marcas térmicas se ubicarán en los dos dígitos, en un día con buena presencia de sol, sin viento, ideal para pasar una tarde de mates en la playa.

image.png

Condiciones similares se esperan para el feriado del lunes 16 de junio, con temperaturas que se ubicarán entre los 8 y los 14 grados.

Para el fin de semana largo del viernes 20 de junio se esperan días más frescos pero por ahora sin chances de precipitaciones.