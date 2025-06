María Eugenia Ritó dijo qué le gusta de Javier Milei y reveló el requisito para ser su novia

rito

Además, se refirió al estilo del presidente y reveló cuál sería su única condición estética para considerarlo como pareja. “Tiene pinta que le gusta un poco el rock y eso me cabe, pero el corte de pelo... un poco para cambiar la onda. Algo más canchero. Capaz barbita, también”, comentó, entre risas aumentando su interés por el mandatario libertario.

Fiel a su estilo sin filtro, Ritó también dejó claro que no le molestaría tener una relación por conveniencia, siempre y cuando venga con beneficios concretos. “Plata no, pero regalos, regalos costosos, tener una cartera Gucci”, lanzó.

Sobre la posibilidad de contactarlo, sorprendió con una confesión inesperada asegurando que tiene oportunidad de entrar en contacto con él: “Un periodista me pasó el número de Milei... no sé si lo voy a llamar. No creo que me responda. El poder calienta, el poder erotiza”, cerró, dejando abierta la puerta a una historia que, por ahora, solo habita en el terreno de la especulación y de la que Milei no hizo comentarios.