Aseguran que Mauro Icardi busca donar ropa y carteras de Wanda Nara

La información fue difundida por Pepe Ochoa en el ciclo Sálvese quien pueda (América TV), donde aseguró que Icardi se contactó con dos fundaciones para ofrecerles una donación más que llamativa. “Dos organizaciones recibieron un mensaje directo de Mauro en el que planteaba donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Según sus propias palabras: ‘Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio’. También incluiría parte de las carteras de Wanda que tiene en Argentina”, reveló el periodista.