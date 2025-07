La China Suárez y Mauro Icardi se reencontraron en Turquía: "Mí reina en casa"

A través de sus redes sociales, Icardi compartió un video de la llegada de la China y desató todo tipo de comentarios. En las imágenes que posteó el ex de Wanda Nara en sus historias de Instagram, se ve a Eugenia correr y saltar a los brazos de su novio.

"Mí reina en casa otra vez", escribió Mauro Icardi junto a unos emojis de enamorado. Como era de esperarse, esto tuvo una gran repercusión y en cuestión de minutos se viralizó.

Con la frase "hay dolores más fuertes", Benjamín Vicuña deslizó un palito para la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a hablar tras la fuerte publicación de Eugenia “La China” Suárez, quien lo acusó a través de un posteo de Instagram de un “mal padre” y sugirió que enfrenta problemas de adicción. Lejos de responder con el mismo tono, el chileno optó por una postura reflexiva y, si bien no esquivó el tema, dejó en claro que su enfoque está puesto en lo que considera realmente importante. “Hay dolores más fuertes”, expresó, aludiendo al daño emocional que provocan este tipo de exposiciones públicas.

Las declaraciones del actor se dieron al regresar a la Argentina, luego de pasar unos días en el exterior junto a sus hijos y Carolina “Pampita” Ardohain. El viaje, que él mismo definió como un tiempo de conexión y contención familiar, le permitió tomar distancia del conflicto mediático y, según contó, reafirmar sus prioridades. En ese sentido, explicó: “Preocuparse de las cosas importantes, hacer foco en mis hijos, mi familia y seguir”.

También hizo referencia a la relación actual con Suárez, madre de dos de sus hijos. Si bien evitó entrar en polémicas, sí reconoció que la situación entre ambos es compleja y que no hay un vínculo fluido en la actualidad. “Es una pena”, dijo al referirse a la falta de diálogo con la actriz, quien está por iniciar una nueva etapa en Turquía, adonde ya viajo esta madrugada de sábado acompañada por sus hijos.

Vicuña fue claro al manifestar que no desea seguir alimentando el conflicto en los medios y dejó entrever una crítica a la forma en que Suárez ha manejado el tema públicamente. “Es mi opción no exponer a mis hijos”, lanzó, en una frase que muchos interpretaron como un palito para la actriz.

Respecto al impacto que tuvo la publicación de Suárez en su vida personal y profesional, Vicuña reconoció que no fue fácil, pero prefirió no ahondar. “Hay un impacto, pero no quiero ni explicar las cosas que se saben. Ni siquiera vale la pena aclararlo”, sostuvo.

En contraposición al escándalo, el actor destacó el valor del reciente viaje familiar que realizó junto a Pampita y sus hijos, como una forma de priorizar el bienestar emocional de los más pequeños y apostar por una convivencia armónica. “Es el espíritu de la familia ensamblada, que en algún momento pronto se pueda restablecer”, concluyó.