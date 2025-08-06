Así fue la tensa detención del autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

El allanamiento fue llevado a cabo por la Brigada de la UFI, que venía siguiendo de cerca al responsable del delito de intimidación pública cometido durante el recital de la artista pop en San Juan. A través del llamado, el hombre advirtió sobre la presencia de explosivos en un recinto repleto de espectadores. La amenaza obligó a demorar el inicio del show y a evacuar parcialmente el lugar para garantizar la seguridad.

image Foto gentileza Tiempo de San Juan

También intervino personal de Bomberos ante la posibilidad de que el sospechoso tuviera explosivos en su poder. A pesar de la tensión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Los fiscales Ignacio Achem y Alejandro Mattar encabezaron el operativo que mantuvo en vilo a los sanjuaninos durante la siesta del miércoles.

Según trascendió, Salem confesó ser el autor de la amenaza y declaró que, tras realizar la llamada, destruyó el celular utilizado. Personal de Criminalística participó del procedimiento para secuestrar el revólver calibre 22 encontrado en el domicilio del imputado.