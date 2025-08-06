Así fue la tensa detención del autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito
El detenido confesó ser el autor de la amenaza y, durante un allanamiento en su domicilio, se le encontró un arma calibre 22.
La amenaza de bomba que obligó a demorar el show de Lali Espósito en el estadio Cantoni de San Juan finalmente tuvo un giro clave: el presunto autor del llamado al 911 fue detenido este miércoles tras un operativo policial en la localidad de Rivadavia de esa provincia.
La acción fue coordinada por la UFI Genérica, que identificó el domicilio desde donde se habría originado la comunicación que generó alarma entre el público y las autoridades.
Fuentes judiciales confirmaron que el detenido es Juan Carlos Salem, de 74 años, quien fue trasladado a la comisaría mientras avanza el proceso de formalización de su causa. Durante el allanamiento, se le secuestró un arma de fuego calibre 22, lo que podría agravar su situación legal si no cuenta con la documentación correspondiente.
Salem protagonizó un momento insólito al ser llevado por la policía: lanzó insultos y amenazas a los periodistas que cubrían el procedimiento. "A estos que sacan fotos hacelos cagar", expresó mientras era escoltado esposado hacia el patrullero.
Una vez dentro del móvil policial que lo trasladó a la Comisaría 13°, el detenido continuó con su actitud desafiante y realizó gestos con las manos hacia los presentes. Entre ellos, se lo vio haciendo cuernos a las cámaras.
El allanamiento fue llevado a cabo por la Brigada de la UFI, que venía siguiendo de cerca al responsable del delito de intimidación pública cometido durante el recital de la artista pop en San Juan. A través del llamado, el hombre advirtió sobre la presencia de explosivos en un recinto repleto de espectadores. La amenaza obligó a demorar el inicio del show y a evacuar parcialmente el lugar para garantizar la seguridad.
También intervino personal de Bomberos ante la posibilidad de que el sospechoso tuviera explosivos en su poder. A pesar de la tensión, el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Los fiscales Ignacio Achem y Alejandro Mattar encabezaron el operativo que mantuvo en vilo a los sanjuaninos durante la siesta del miércoles.
Según trascendió, Salem confesó ser el autor de la amenaza y declaró que, tras realizar la llamada, destruyó el celular utilizado. Personal de Criminalística participó del procedimiento para secuestrar el revólver calibre 22 encontrado en el domicilio del imputado.
