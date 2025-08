Video: Lali Espósito rompió las reglas en La Voz Argentina y Telefe tuvo que intervenir

lali robo la voz

Este no es el primer robo polémico de Lali en la temporada. Previamente, la artista protagonizó uno de los momentos más emotivos del reality cuando salvó a Valentina Otero. Tras una destacada presentación de Otero y Sofía Verna con el clásico "Don’t go breaking my heart" de Elton John, el equipo de Miranda! decidió quedarse con Sofía.

Cuando Valentina, entre lágrimas, se disponía a abandonar el escenario, Lali la detuvo, le tomó la mano y juntas apretaron el botón rojo. Este gesto significó que Valentina continuaba en la competencia, pero ahora en el equipo de Lali.