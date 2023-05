La pelea entre Juliana, Maxi y Juan de Gran Hermano por ingresar al Bailando 2023

Es que los fanáticos de Juliana y Maxi decidieron ayudar a los participantes a entrar al certamen por lo que colocaron un pasacalle en la puerta del canal. Sin embargo, al otro día, descubrieron que había sido tapado por uno de el taxista. Incluso, hasta compartió un video en sus redes agradecido por la movida.

Esto generó malestar en Tini, quien no dudó en lanzar un fuerte comentario sobre su excompañero: "Pobre loco, ni intentando es buena leche...".

Pero como no iba a dejar pasar la oportunidad, Reverdito le respondió con video en Instagram: "¿Cómo andan? Acabo de ensayar... Quiero aclarar algo, con el tema del pasacalles, yo no mandé a poner nada. En segundo lugar, no sé quién lo puso. Y si taparon algún pasacalles, no es mi problema".

"A la gilada ni cabida. Yo me estoy preocupando por mí, no colgándome de una Don Nadie así que les mando un besito en la frente", continuó. Y, en otra historia reiteró: "Jaja yo no tapé nada y no puse nada, besitos a la gilada".

Para terminar con este conflicto, Juliana Díaz le habló a LAM y aseguró sobre Juan Reverdito: "Pone la palabra 'llevame' en el pasacalles y dice que él no lo hizo. Qué poca creatividad tiene, hasta el video me copió. Lo bueno es que a nosotros nos dieron la sorpresa como una muestra de cariño de parte de nuestro fandom. Él lo tuvo que pagar".