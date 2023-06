Las condiciones de Marixa Balli para sumarse al Bailando 2023

"Si pone condiciones Kennys Palacios, cómo no vas a hacerlo vos", le dijo el conductor a Marixa Balli. Luego, cuando la ex de Rodrigo comentó que quería elegir a su bailarín, las angelitas le consultaron si pediría a Piquín como compañero y la bailarina respondió que no. Según ella él no aceptaría porque preferiría una bailarina que no fuese una figura.

marixa bali

"Los bailarines de por sí son complicados", señaló Marixa Balli riendo. Y agregó: "Encima dependés mucho del bailarín".

Por último, el conductor de LAM aseguró que este viernes la angelita va a confirmar en vivo si formará parte del Bailando 2023. Y, minutos antes de que terminara el programa, la panelista contó que otra de sus condiciones es ensayar en Flores para estar cerca de su local de ropa.