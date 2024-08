Beto Casella apuntó fuerte contra Tamara Pettinato: "Ojalá ya no..."

Y, siguió: "Sabrán ustedes que apareció otro video del mismo momento, otra vez tema en las redes, en los bares… Yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. Si ella quiere salir al aire, es dueña de salir al aire".

"La sucesión de hechos fue… después del nuevo video huelo que no estaba bueno que Tamara se reintegre. Le escribo al productor y le digo que le avise a Tamara que se tome unos días para parar un poco la pelota. Mi productor me dijo que ella estaba hecha una furia, que no la cuidamos en los días que no estuvo y menos cuando vino acá. A mí me parece que la tratamos bien. Y en uno de los mensajes le dice ‘yo así no voy más’", contó el conductor.

Cansado del tema, Beto Casella habló sobre Tamara Pettinato:



"Ojalá tipo miércoles no tenga que hablar mas del tema Tamara Pettinato (en este sentido)".



"Le escribo a nuestro productor y le digo que le avise a Tamara que se va a tener que tomar unos días".

"Bueno, lo lamento... Yo le dije que me parecía lo más sano. Y le dije, si no querés venir más es tu problema, vos sabrás qué hacer con tu carrera", siguió Casella, contando el ida y vuelta que mantuvo con Pettinato.

"Ella decía que no venía mas. Entonces lo di terminado ahí. Después si durante el día Tamara lo repensó, alguien lo hizo cambiar de decisión… a la tarde Tamara no venía mas, después capaz lo repensó", aseguró Beto Casella.

Y, continuó: "En este momento hay tensión por todo esto que se dio con la producción a partir del pedido que se tome unos días y la no aceptación de esto".

"Así estamos hoy. Sí puedo decir que no le gustó los informes que hicimos, cómo la tratamos el viernes y el pedido de descanso. Sí después recapacitó, veremos...", cerró el conductor.