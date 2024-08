Beto Casella leyó en vivo el fuerte intercambio de mensajes que mantuvo con Tamara Pettinato

Tras esta aclaración, Casella leyó el mensaje que le envió Tamara Pettinato: "No vuelvo (a Bendita) después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Y ahora se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en 'las redes dicen...'".

"No es solo las redes, es una cuestión de clima, y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. El viernes lo dije y está el tape, yo no la puedo despedir", aclaró.

Ante esto, Ángel de Brito replica: "Quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar", a lo que Beto Casella respondió: "Ahora entiendo que se está yendo sola".

“Sí, se está abandonando, le está haciendo un favor”, señaló el conductor de LAM.

beto casella tamara pettinato

La palabra de Tamara Pettinato en su vuelta fallida a Bendita

“Cuando pasó esto, estábamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”, comentó la panelista.

Y añadió: “Alberto Fernández me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”.

"‘Igual, si salió a la luz me lo banco, no voy a salir a decir que no soy yo’”, aseguró Pettinato, sobre lo que le dijo el expresidente.