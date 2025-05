Moria Casán fue tajante: "No hay que ir al programa de Mirtha Legrand"

En este contexto, Moria y Jorge Marrale -compañeros en la obra Cuestión de Géneros, que están a punto de presentar en cartel- fueron consultados sobre el cruce mediático. Marrale fue el primero en alzar la voz y manifestó su molestia: “Me pareció lamentable la forma en que se trató a Ricardo. Hay un desprecio hacia la opinión de los actores que es muy preocupante”, expresó con visible fastidio.

moria casan Moria Casán, picante con Mirtha Legrand.

Sin embargo, fue Moria quien fue más allá, apuntando directamente contra el formato y el manejo del ciclo de Legrand. "Esto pasa porque siguen yendo a esos lugares. La mesa de Mirtha ya no es lo que era. Te sentás y sabés que la vas a pasar mal", lanzó sin rodeos. Entre risas, pero con un trasfondo de decisión firme, agregó: “La queremos a Chiquita, claro, pero yo ya no voy más. Me siguen invitando y les digo que no”.

Casán no se guardó nada y ratificó su postura: a pesar de haber sido una habitué del programa durante décadas -con visitas memorables en distintos momentos de su carrera-, su vínculo con el formato quedó en el pasado. Y, como si fuera poco, deslizó que tampoco tiene interés en volver a sentarse en un living conducido por Susana Giménez, marcando así un distanciamiento con las dos figuras históricas de la televisión blanca y conservadora.

Con su estilo frontal y lengua afilada, Moria vuelve a generar titulares, fiel a su estilo. Y en tiempos donde lo mediático se mezcla con lo político, sus palabras, como siempre, no pasan desapercibidas.