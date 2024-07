Luli Trujillo habló en C5N sobre las denuncias por acoso contra el periodista Pedro Brieger

"Me da culpa no haber hecho algo con la información que yo también tuve, como muchas tuvimos a lo largo de los años en torno a esto. Quiero decir que acompaño a las víctimas, las cuales hablan cuando pueden y no cuando quieren. Y que hablan cuando se sienten acompañadas además por una red que sostiene y que banca aún con lo que significa reconocerse públicamente y con palabras en víctima", señaló.

"Pedro Brieger tuvo un accionar de acoso sexual, de abuso de poder, de hostigamiento y de exhibicionismo por más de 30 años. Alumnas, exalumnas, periodistas, vecinas, que hoy son 19 pero mañana pueden ser más, han sufrido estos hechos", reveló la periodista antes de expresar con palabras el sentimiento que flota en el aire.

"Se espera ahora una disculpa pública de Pedro Brieger y se pide además que se intente legislar en torno a lo que tiene que ver con el acoso laboral, que no es el de la calle pero que también genera no solamente una situación personal muy difícil sino que te hace hasta abandonar oportunidades laborales y de estudio", agregó Trujillo antes de puntualizar que "las víctimas han perdido trabajos, han perdido oportunidades y han visto sus carreras incluso perjudicadas por este tema".

"Esto lo estoy diciendo yo pero sé que Rubén, la Colo, Vanesa, Anita, Quevedo, todos conciden con esto. Agradezco al canal la oportunidad de poder decirlo en esta pantalla y no sólo a través de redes sociales. La producción y todos quieren solidarizarse públicamente con las mujeres que, lamentablemente, van a seguir saliendo (sus denuncias por acoso sexual) porque fue un accionar sistemático a lo largo de 30 años", sentenció desde el estudio de C5N.

"Ojalá los sistemas de poder que siempre terminan encubriendo a los acosadores, no sólo en los medios de comunicación sino en cualquier ambiente laboral y académico, empiecen a cortarse. Esto no pasa por ideología ni posición económica ni por profesión. Ocurre en todos los ámbitos y en todo el país", finalizó.