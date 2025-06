Los estrenos de Prime Video para julio 2025: la serie de la vida de Carlos Menem y otros imperdibles

Fecha de estreno: 9 de julio

Sinopsis oficial: Menem es una serie dramática inspirada en hechos reales que retrata la vida de una familia riojana cercana al expresidente Carlos Menem, ambientada en la Argentina de los años 90, desde su llegada al poder hasta los atentados en Buenos Aires.

Tráiler oficial:

- Película -

Fecha de estreno: 2 de julio

Sinopsis oficial: Sam Clarke (Idris Elba), primer ministro del Reino Unido, y Will Derringer (John Cena), presidente de EE.UU., mantienen una rivalidad pública que amenaza sus lazos diplomáticos. Pero cuando un peligroso enemigo los ataca, deberán olvidar sus diferencias y unir fuerzas para sobrevivir.

Tráiler oficial:

- Documental -

Fecha de estreno: 8 de julio

Sinopsis oficial: Durante más de dos décadas, Simple Plan ha dejado huella como una de las bandas más influyentes del punk rock. Este documental íntimo revela su recorrido, desde conciertos en sótanos de Montreal hasta giras mundiales en estadios repletos.

Tráiler oficial:

Embed - Simple Plan: The Kids in the Crowd - Official Trailer | Prime Video