Cande Tinelli, luego de su ruptura con Coti Sorokin: "No me caso nunca más"

Luego agregó: "Más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que capaz hoy en día no tiene el peso que tenía antes, creo que hoy en día es muy difícil tener una relación."

Al reflexionar sobre el significado de las relaciones afectivas en la actualidad, expresó: "Me parece que, en los tiempos de ahora, es más complicado. Uno es más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y hay menos responsabilidad afectiva."

Sobre las razones específicas de la separación, Cande fue autocrítica: "Fue un poco de todo, creo que fue un poco apresurado todo. No me arrepiento igual, uno aprende de todo."

Consultada sobre qué hizo con el álbum de fotos de su boda, respondió: "Lo tengo ahí con orgullo y felicidad. Es un momento que recuerdo con mucha alegría, ahora estoy sola y no tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma… muy frase de Gabriel Rolón."

Respecto a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con su amigo, el abogado Maxi Milito, fue contundente al descartarlos: "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo."

Finalmente, tras reflexionar sobre la convivencia y los vínculos amorosos, Cande dejó una frase que resume su presente emocional: "No quiero un novio, por ahora no quiero nada, menos que menos casarme, nunca más, es al pedo."

¿Qué sucedió entre Cande Tinelli y Coti Sorokin?

coti cande tinelli.jpg

Todo comenzó cuando Ángel de Brito reveló en LAM, el 28 de enero, que Cande y Coti atravesaban una crisis profunda, señalando que "ella está cansada de ciertas actitudes de él."

El conductor recordó: "Cuando estuvo acá en el programa, había dicho sus cosas... después remontaron y anunciaron su casamiento, que a todos nos sorprendió."

“Yo el día que fui a la presentación de Los Tinelli en Uruguay, lo vi a Coti, nos saludamos, pero después cuando lo fui a buscar no lo vi más. Tampoco los vi juntos,” sumó de Brito.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó más detalles: “Cande cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes, que era controlador, muy celoso y que ella no quería estar más en una relación así de tóxica.”