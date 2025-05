Manuel Adorni postuló a dos insólitos candidatos para sucederlo como vocero: un actor y un exfutbolista

"Tengo algunos nombres en la cabeza, pero es algo que decide el Presidente. Entiendo que va a tomar mi sugerencia", expresó Adorni, y agregó: "No hice casting, pero a unos los conozco".

En una entrevista con Radio Déjà vu, el vocero se negó a dar detalles sobre los candidatos que la Casa Rosada está evaluando para reemplazarlo a partir del 10 de diciembre, momento en el que asumirá su rol como legislador porteño. Sin embargo, Adorni se mostró dispuesto a mencionar algunos nombres “random”.

Entre ellos, destacó al exfutbolista Oscar Ruggeri, quien según él, podría cumplir bien el rol. “Ruggeri es un tipo que me gustaría”, afirmó, y explicó: “A mí me parece que le das los elementos y te puede defender cualquier cosa”.

Adorni también se refirió a la gestión que ha llevado a cabo dentro de la Vocería, y afirmó que ha implementado “un esquema novedoso”. “¿Qué cosa más aburrida hay en este mundo que escuchar a un funcionario hablar? Y nosotros por lo menos damos algo que no es que te morís por verme, pero decís: ‘Esto puede ser entretenido y divertido’. Entonces, me parece que tiene que ser algo así”, completó el vocero.

Por otro lado, Adorni mencionó al comediante Alfredo Casero como otro de los nombres “random” que le habría gustado ver como su sucesor. El periodista le preguntó si había considerado a alguna mujer para el cargo y le consultó específicamente por la diputada Lilia Lemoine. “Sí, en realidad hay miles que serían grandes voceros”, concluyó Adorni, sin profundizar más sobre el tema.

adorni

Manuel Adorni y su cierre de campaña

Este miércoles 14 de mayo, Adorni encabezará su acto de cierre de campaña en el Parque Mitre, en compañía del propio Milei.

En un acto realizado el viernes pasado, con motivo de la inauguración de un nuevo local partidario en el barrio porteño de Nuñez, el mandatario lanzó fuertes críticas contra el Pro, con quienes ha polarizado en un intento de dejar atrás el escándalo relacionado con la ficha limpia.

"No se dejen psicopatear con la mentira de ficha limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”, reclamó Javier Milei desde una tarima improvisada frente al flamante local partidario. “Esos que nos recriminan cosas y que cuando estuvieron en el Gobierno no hicieron nada, porque no tenían mayoría parlamentaria”, apuntó luego el mandatario.

Además, continuó criticando a la oposición: “No quieren bajar el gasto público, por ende cuando les dicen que van a bajar los impuestos, les están mintiendo. Cuando les dicen que quieren poner el ingreso universal, les están diciendo que es la agenda socialista de los fracasados y los resentidos. Cuando hablan de tasas subsidiadas, es la inflación que no pudieron frenar y pusieron el cepo”, sentenció.

En contraste, Adorni dedicó su discurso a atacar al kirchnerismo. “No tengo más que palabras de agradecimiento, estamos escribiendo la última página de la historia del kirchnerismo nefasto. No la estamos escribiendo nosotros, sino cada uno de ustedes”, sentenció el vocero, quien luego cerró con un llamado a la acción: “Los espero el 18 de mayo en cada lugar que haya que poner un voto por la libertad. Y a cuidar el voto que el domingo arrasamos”.