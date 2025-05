Aseguran que Mauro Icardi quiere llevar a sus hijas a Turquía para celebrar el torneo del Galatasaray

“Quiero abrir el programa de hoy con una información que me llegó bien temprano hoy que tiene que ver con un viaje que tiene previsto Mauro Icardi a Estambul”, comenzó diciendo el conductor del ciclo digital.

Continuando con su relato, Juan afirmó: “El día domingo Galatasaray puede ser campeón del fútbol turco y me cuentan que el club le pidió a Mauro asistir a la celebración y él aceptó, así que de no mediar inconvenientes estará el lunes allí. El tema acá es que Mauro quiere ir con sus hijas Isabella y Francesca.”

Además, agregó: “Yo no sé qué dirá Wanda Nara de esto, tampoco está muy claro el rol de la Justicia con este tema porque ha habido varios cambios en los últimos meses. Yo creo que arranca a partir de ahora un nuevo capítulo de la guerra Icardi-Wanda.”

El delantero del Galatasaray tiene la intención de viajar con sus hijas para participar de la posible celebración del campeonato junto al equipo.

“No creo que le cope a la conductora mucho que sus hijas viajen con su padre y con su novia, la China Suárez. Esto que te cuento en Estambul lo dan como un hecho”, señaló Etchegoyen.

Finalmente, cerró con una reflexión: “Y lo otro que me pregunto es: si Icardi viaja con sus hijas, ¿qué sucederá cuando se instale nuevamente en Turquía? ¿Sus hijas se van con él? Eso está en discusión. Ya Wanda fue tajante y dijo que no se las iba a llevar e incluso sus hijas manifestaron en un audio filtrado que no querían ir a Estambul.”