Carmen Barbieri reveló que sufrió un infarto: "Cuchillo en el pecho"

Luego, Barbieri develó que tomó una aspirina para aliviar el síntoma pero no tuvo efecto. "Me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho", sumó a continuación.

Fue en ese momento cuando Carmen decidió acudir a la guardia de la clínica para ser atendida por un profesional y esclarecer el origen del dolor en la zona torácica. "No sabía si había sido un infarto o si estaba por tener uno", afirmó.

Posteriormente, la conductora dio más detalles sobre su estado de salud. Aclaró que fue internada en terapia intensiva, donde los médicos la monitorizaron de cerca. "La doctora me dijo que, si hubo un infarto, fue chiquitito, por eso me internaron", reveló. Aseguró que los exámenes mostraron que su corazón está en buenas condiciones, sin ninguna anomalía significativa, recibiendo la confirmación de que estaba todo en orden.

Por último, la conductora confirmó que se encuentra internada en el área de terapia intensiva de unidad coronaria.

"El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto", concluyó.

Durante la tarde del martes, se había difundido la noticia de que se encontraba en terapia intensiva sin detalles claros de su internación. Fue la misma Barbieri quien disipó las dudas al dar su testimonio. A pesar de la preocupación, su salud parece estar estabilizada, lo que tranquiliza a sus seguidores y seres queridos.