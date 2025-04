Catalina Gorostidi estalló contra su papá y Joel Ojeda, su ex: "No tienen derecho a hablar de mi salud"

Los dichos que encendieron la bronca de la ex GH fueron realizados en entrevistas en Intrusos (América) y otros espacios. Joel, su ex pareja, reveló que durante la relación lidiaron con “temas relacionados a trastornos alimentarios” y hasta relató que la pesaba con frecuencia: “Ella me lo pedía, quería saber si estaba dentro de los parámetros normales”.

Gorostidi no desmintió su diagnóstico, pero cuestionó con firmeza la manera en que se ventiló públicamente: “Es verdad, tengo una enfermedad desde hace muchos años, pero eso no habilita a nadie a contar algo tan delicado sin que yo lo autorice. Es mi cuerpo, mi historia, mi proceso”, remarcó.

En la entrevista dejó claro que el límite, para ella, fue sobrepasado: “Está todo bien con mi viejo, no creo que lo haya hecho con maldad, pero que diga que era puro hueso me resulta innecesario. Y lo de mi ex directamente me parece un atropello. Porque haber compartido una vida no le da el permiso para ventilar lo que vivíamos puertas adentro”.

La joven de 33 años convive con un trastorno alimentario desde la adolescencia, según contó. Ingresó a la casa con la aprobación de su equipo médico y con el compromiso del programa de acompañarla en el proceso: “Yo seguí en tratamiento mientras estaba adentro. Un día no había más leche y fui al confesionario a pedir, porque necesitaba seguir cuidándome. Y me la dieron”, relató, en un intento por echar luz sobre cómo vivió su salud durante el encierro televisivo.

Más allá de las polémicas, Cata sigue generando repercusión fuera de la casa, esta vez desde un lugar más personal, donde exige respeto por su historia, sus batallas y, sobre todo, por su derecho a decidir cuándo y cómo hablar de ellas. Porque cuando las palabras vienen de quienes más cerca estuvieron, duelen el doble.