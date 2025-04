Una participante de Gran Hermano planea echar a su pareja por los rumores de infidelidad

La reciente visita de los familiares a la casa de Gran Hermano desató una serie de tensiones y conflictos entre los concursantes. En particular, una de las participantes está considerando echar a su pareja del reality, ya que la convivencia se ha vuelto insostenible para ella. Luego de una serie de rumores de infidelidad, el panelista Ceferino Reato fue claro al afirmar que la jugadora ya no tolera la presencia de su compañero y que "no lo quiere ver más".