Bronca en Gran Hermano: el video de Luz tocando a Tato enfrente de su novio

Sin embargo, la reciente incorporación de Alberto "El Pestañas", pareja de la jujeña, generó gran expectativa en los espectadores del reality. Los fanáticos estaban atentos a su reacción al ver de cerca la dinámica entre Luz y Tato, una dupla que ha sido foco de rumores y especulaciones desde hace tiempo.

Para sorpresa de muchos, El Pestañas se mostró relajado y seguro del vínculo que mantiene con la jujeña. Al ser consultado, expresó con calma que pudo apreciar que el vínculo entre ellos es solo de amistad, dejando en claro que confía plenamente en su pareja.

A pesar de esa tranquilidad, las redes sociales se encendieron en las últimas horas por un gesto que muchos interpretaron como una señal de cercanía más allá de la amistad. En un video que se viralizó rápidamente, se ve a Luz haciéndole un mimo en la oreja a Tato mientras el grupo disfrutaba de una película en el living de la casa.

La escena llamó aún más la atención porque, al lado de la joven, se encontraba su novio, quien se vio visiblemente incómodo por la actitud de Luz.

Tato habló sobre su vínculo con Luz

Ante las miradas curiosas del público, fue el propio Tato quien decidió hablar abiertamente sobre su vínculo con Luz. En una charla íntima en el streaming room de Gran Hermano, el uruguayo se sinceró con su amigo Augusto, dejando frases que no pasaron desapercibidas.

“Se armó como algo muy grande acá de opinar y meterse, pero ni idea, me gusta pasar tiempo con ella. Me llevó un proceso que me caiga la ficha de que es una amiga 100 por ciento, pero lo estoy logrando”, reconoció con honestidad.

Cuando Augusto fue más directo y le preguntó: "¿Cómo te impacta ver a Luz que pasa con El Pestañas? ¿Te molesta?", Tato respondió sin filtros: “Te soy sincero: no estoy incómodo. Me pasa que por momentos me dan ganas de estar yo ahí. Es fuerte lo que estoy diciendo. También me pasa que me hace bien verla feliz a ella”.

Finalmente, agregó :“Creo que en estos meses fue cambiando el vínculo y se fue transformando en algo que creo que es lo correcto y creo que el vínculo que tengo con Luz es espectacular”.