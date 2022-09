Hilda Lizarazu contó que siente al cantar con Charly García

La artista se presentó en televisión con su look particular, una tendencia se reconoció como de "una gran recicladora" y confesó que desde los 15 años que no se compra ropa nueva. "Me gusta el intercambio, regalar y recibir", remarcó .

La ex Man Ray presentó su nuevo disco que se llama Antigua en Niceto Club el jueves pasado. Describió a su más reciente disco de estudio como "un álbum de canciones que están inspiradas en la amistad, la naturaleza, lo aéreo, el paisaje y el amor".

ENTREVISTA COMPLETA A HILDA LIZARAZU