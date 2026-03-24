Día de la Memoria: 10 canciones de rock nacional para escuchar hoy
En un nuevo Día de la Memoria, armamos una lista con diez himnos del rock nacional que desafiaron a la dictadura y mantienen vivo el recuerdo y la historia.
La música siempre fue un refugio y una herramienta de resistencia. Al conmemorarse este 24 de marzo un nuevo Día de la Memoria, es fundamental repasar aquellas obras artísticas que lograron burlar la estricta censura. El rock argentino dejó huellas imborrables para entender los años más oscuros de nuestra historia.
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10 canciones de rock nacional para la reflexión en el Día de la Memoria
El arte supo documentar el dolor, la persecución y el reclamo de justicia a través de letras y melodías inolvidables. Aquí te presentamos diez temas fundamentales para escuchar, analizar y compartir en esta fecha:
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Los dinosaurios (Charly García): Un himno absoluto que describe el horror de las desapariciones forzadas con una poesía cruda y directa, asegurando que, tarde o temprano, los represores "van a desaparecer".
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Canción de Alicia en el país (Serú Girán): Charly utilizó metáforas del famoso cuento de Lewis Carroll para burlar a los censores y describir la violencia, el miedo y la represión militar que asfixiaba al país.
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La memoria (León Gieco): Un grito desgarrador que exige verdad y justicia. La letra es un repaso por las mayores tragedias y crímenes de Estado, recordando para siempre que "todo está guardado en la memoria".
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Nos siguen pegando abajo (Charly García): Una pintura rítmica de los abusos policiales, las razzias y la violencia institucional que sufrían los jóvenes en las calles, incluso en los estertores del gobierno militar.
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Represión (Los Violadores): El movimiento punk irrumpió en 1983 gritando lo que muy pocos se animaban a decir en voz alta, denunciando la absoluta falta de libertad con una furia y energía sin precedentes.
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Pensé que se trataba de cieguitos (Los Twist): Con una melodía alegre y una ironía magistral, Pipo Cipolatti relata el momento de terror absoluto que significaba ser interceptado por comandos clandestinos y subido por la fuerza a un Ford Falcon verde.
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Botas locas (Sui Generis): Una canción que sufrió la censura en sus inicios. Relata el absurdo y la violencia del servicio militar obligatorio, desnudando la alienación de las fuerzas armadas como institución represiva.
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Cuervos en casa (Fito Páez): Una sutil pero evidente y valiente crítica a la intromisión de los militares en la vida civil de los argentinos y el clima de constante paranoia que se respiraba.
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Vencedores vencidos (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota): El Indio Solari reflexiona sobre el altísimo costo de la resistencia, la supervivencia y los años de plomo con su inconfundible y característica lírica críptica.
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Sobreviviendo (Víctor Heredia): Aunque proviene de una raíz más folclórica, su espíritu rockero, su masividad y su impacto la convirtieron en un himno transversal de resistencia que habla del inmenso peso de haber sobrevivido a la masacre de toda una generación.
Bonus track: el grito eterno de "Todavía cantamos"
Como un cierre indispensable para esta lista, es imposible dejar afuera a Todavía cantamos del propio Víctor Heredia. Compuesta en los albores de la recuperación democrática, esta canción se transformó rápidamente en la banda sonora obligada de las movilizaciones por los derechos humanos y en el abrazo musical de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Su letra es una celebración inquebrantable de la vida, la esperanza y la tenacidad, dejando en claro que, a pesar de las lágrimas y la desaparición, "todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos".
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