Cómo son las fotos que Amalia "Yuyito" González le envía a Javier Milei desde su camarín

“Lo que me contaron que en producción es que ella llega muy contenta y que le manda fotos a Milei. Me contaron de ahí los topos que le envía la foto a Milei del look que tiene y le cuenta que están ‘pasando rutina’, etcétera mientras que él, obviamente, está trabajando”, explicó.

Por su parte, la periodista Naiara Vecchio, con quien comparte el panel, dijo que “el hijo de Yuyito, Estéfano habló con nuestros colegas de intrusos y contó que la mamá está feliz porque ella estuvo durante 25 años sola. La ve feliz a la madre y dijo que le gusta esta relación y banca esta pareja”.

“Conoció a Javier Milei también a Bárbara (Coppola). Se juntaron, y ella contó en su programa que hubo un encuentro familiar donde se llevaron muy bien”, agregó la panelista. También los amigos de Socio del espectáculo contaron que Fátima Flores la ex de Milei, está vendiendo la que la campera de cuero”, agregó Méndez.

Yuyito sobre el vínculo

En su programa, Yuyito había enfrentado los rumores de separación de la cabeza. “No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo, estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros”,dijo.

Y agregó que “va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas ¿Les quedó claro?”.