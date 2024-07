La romántica propuesta de noviazgo de Nacho Castañares a Coti Romero: "No puede ser"

A través de sus historias de Instagram, Constanza mostró cómo fue que Nacho le preguntó si quería ser su novia. Sobre su cama, el finalista de GH 2023, colocó globos, pétalos de rosa y formó un corazón con velas.

historia coty1.jpeg

Como si eso fuera poco, agregó la pregunta “¿Querés ser mi novia?”. “Le dije que sí”, confesó Coti en la publicación donde mostró cómo fue la romántica propuesta.

Todo esto generó más emoción, ya que Nacho había inventado que iría al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Sin embargo, viajó a Corrientes para sorprender a su pareja y oficializar la relación.

historia coty2.jpeg

Traición en Gran Hermano: la explosiva charla entre la Tora Villar con el Conejo Quiroga

Explotó todo en Gran Hermano y no fue por la definición de la última edición. Todo sucedió debido al romance de Nacho Castañares y Coti Romero, que generó una enorme repercusión y en las últimas horas se conocieron los daños que generó esta relación amorosa en las ex parejas de los participantes de programa.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en una charla que tuvieron en las últimas horas La Tora Villar y el Conejo, Alexis Quiroga, las dos ex parejas que tuvieron Nacho y Coti.

“‘No hacía falta semejante traición’ es lo que piensan según me han contado Lucila y Alexis de lo que pasó. Incluso alguien me dijo que la Tora y Alexis han charlado sobre esto, a mi me cuentan de una conversación interna contando sus sensaciones de esto”, agregó Etchegoyen.

“Un poco lo que ellos piensan es que con la cantidad de habitantes que tiene el país, justo se ponen de novios ellos que fueron pareja nuestra. Innecesario los encuentros sexuales e innecesario ahora este noviazgo que seguramente durará dos días”, contó el periodista.

“Seguramente esto lo van a desmentir pero es el dato que me dan. La charla fue por WhatsApp cuando todo esto salió a la luz, no hubo llamada sino mensajes de audio solamente”, concluyó.

juan.mp4