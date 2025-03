Tras los rumores, Nacho Castañares y Coty Romero confirmaron su separación: los motivos

"No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte", comenzó diciendo en la historia de Instagram que subió.

"No estamos más juntos con Co. No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo", siguió.

"Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar. El amor es inmenso y el respeto aún más, solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte de nuestro día a día", concluyó.

El descargo de Coti Romero tras separarse de Nacho Castañares

Luego del posteo de Nacho Castañares, Coti Romero usó el canal de difusión de su cuenta de Instagram para hacer un conmovedor descargo en medio de esta triste situación.

"Sé que no le debo explicaciones a nadie pero creo que también me hace bien escribir y sentir como si una parte de mí se libera. No voy a pedir perdón jamás por mi manera de poder resolver las cosas que me pasen, en todos estos meses fui adquiriendo las herramientas, cada vez más para afrontar mejor las cosas pero nada me preparó para ésta vida tan repentina y todavía me queda mucho por aprender", se expresó.

"En lo que fui viviendo, cometí más errores de los que me gustaría, pero hay algo que forma parte de mi esencia y es sentir todo tan a flor de piel, tan fuerte, tan arrasador que muchas veces sobrepasa todo en mi vida, muchas veces es incontrolable y se superpone a todo lo demás, me nubla, porque soy muy emocional y sanguínea y me dejo guiar tanto por mis percepciones que cuando algo me afecta o algo me hace saltar de alegría, lo hago un mundo", siguió.

"Creo que eso me define, pero siempre estuve dispuesta a que no me limite, pero aunque parezca mucho, no pasó tanto tiempo desde que tuve la oportunidad de abrir mi cabeza a una nueva vida en todo sentido, entonces quizás fue todo tan rápido que no pude llevarme todas mis partes conmigo y algunas fueron quedando en el camino. Yo creo que la vida es tan efímera que a veces ni siquiera se puede terminar de armar tu camino pero yo estoy feliz con el que me tocó y con lo que pude hacer con eso, y con las cosas que iba aprendiendo mientras avanzaba, algunas veces lento y otras más rápido", planteó.

"Hubieron muchas cosas que me lastimaron, pero el corazón es solo un órgano y la mente se puede ir aggiornando según nuestras experiencias así que yo quise siempre sacar provecho de eso pero sintiéndolo, porque me permití estar mal y abrazar el dolor y eso está bien, siempre me lo permito porque estoy creciendo y la pequeña Coty de 4 años a la que le pasaron cosas que no sabía cómo entenderlas, está sanando junto con la que soy hoy; a veces ella toma el control y quiere remediar muchas cosas que no le corresponden, pero es la forma en la que de a poco está pudiéndose despedir de todo eso que le dolió en algún momento", sumó la joven.

"Lo bueno es que soy muy introspectiva, algo que fui adquiriendo y puliendo con los meses, y cuando hay algo que no hice bien, aunque sea tarde, siempre trato de remediar mi error o al menos disculparme, porque no hay nada más sano que eso y porque las cosas que hice en mi vida, jamás fueron mal intencionadas y podría decir que cuando me descarrilaba, había algo ahí en mi, que yo misma rechazaba; eso es algo que me va a diferenciar el resto de mi vida de quienes hacen cosas para herir y por eso jamás podría enojarme conmigo misma por más que tantas veces soy mi peor crítica", reflexionó.

"Hoy creo que tengo muchas cosas que mejorar y aprender todavía, y no puedo seguir desgastando a quienes están más cerca de mí, porque soy como una granada que cuando explota, arrasa con todo lo que está más cercano", analizó Coty.

Y continuó: "Así que el gesto de amor más grande que tuve en mi vida, es dejar ir. Justo yo que soy tan egoísta y nunca pensé en nadie más que en mi, hoy me despido de alguien que me hizo tan feliz porque el amor que tengo es tan grande que prefiero que se quede así y recordarlo así tan lindo".

"Tuve una suerte tan grande, algunas personas se van del mundo sin haber sentido amor y yo lo sentí en tan poco tiempo. Jamás podría hablar mal de quien me hizo ser mejor persona. A veces no alcanza, a veces existe mucha conexión pero no es el momento. Y si aprendí algo es a irme cuando ya no está funcionando tan bien, porque quedarse solo va a hacer que todo lo lindo que era, se transforme en algo no tan lindo. Lo intenté mucho igual, quiero que lo sepan, sanar, crecer y mejorar pero cada uno trae consigo un sin fin de vivencias que a veces a algunos nos cuesta mucho más", concluyó la ex Gran Hermano.