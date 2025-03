A qué hora dan hoy miércoles la gala de nominación de Gran Hermano, con renuncia incluída

furia gran hermano.jpg Furia Scaglione

Además de esto, el liderazgo semanal está en manos de Ulises Apóstolo quien, una vez determinada la placa de nominados, deberá hacer su jugada final en la jornada de este jueves.

ulises gran hermano.jpg

Cabe señalar que ya hay seis nominados, por lo que se espera que la placa parcial de este miércoles sea multitudinaria.

Quiénes están nominados al momento

Chiara Mancuso, sancionada por Gran Hermano

Mancuso, sancionada por Gran Hermano Sandra Priore, sancionada por Gran Hermano

Priore, sancionada por Gran Hermano Luz Tito, sancionada por Gran Hermano

Tito, sancionada por Gran Hermano Bati Larrivey, sancionada por Gran Hermano

Larrivey, sancionada por Gran Hermano Furia Scaglione, sancionada por Gran Hermano

Scaglione, sancionada por Gran Hermano Lourdes Ciccarone, fulminada por el líder

Es menester mencionar que la sanción a los cinco primeros tiene que ver con no haber respetado el protocolo de gritos que provienen de afuera de la casa. A penas comenzó el debate de esta martes, Gran Hermano reunió a todos en el living y les comunicó la decisión. "No todos los jugadores respetaron la prohibición de hablar de estos gritos desde el exterior. No pueden expresar opinión sobre ellos. Hagan de cuenta que no escucharon nada, no es una regla novedosa y se empeñan en desobedecerla", remarcó el dueño de la casa.

Finalmente, "Lulú" fue subida a placa por Ulises, en su calidad de líder de la semana.

A qué hora ver la gala de nominación de Gran Hermano

La gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 21:45, bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.