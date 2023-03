Nuevo round por PPT: Dady Brieva volvió a chicanear Jorge Lanata

Además, señaló que puede negociar todo con el conductor de Periodismo Para Todos, no sin antes enviar una clara advertencia sobre los pequeños muñecos: "Tranzo todo, mi límite son los soldadytos. No me los vas a sacar. Fui un niño peronista que no tuvo soldadytos. Dejámelos".

Para continuar con la chicana, el conductor de Peronismo Para Todos contó una anécdota de su pasado con Midachi: "Un día fuimos a Plaza Huincul con Midachi. Vendimos 1.200 butacas en 1990. El tipo no sabía que va todo de largo el espectáculo. Había hecho 3.000 docenas de sándwiches. Llegamos y me dice el tipo '¿cuánto demora el intervalo?' A lo que respondo: '¿Qué intervalo? Esto va como trompada. Mercedes Sosa se saca el poncho y nos vamos a la mierda'. '¡No!', dijo. Los sándwiches estaban secos, que más o menos es lo que nos va a pasar a los soldadytos si no arreglamos para que hablen", agregó, relacionando este recuerdo con los ínfimos integrantes de su programa.

"Jorge, por favor te pido, amigo de mi alma. Tenemos 500 soldadytos comprados. Vamos a seguir armando historias de soldadytos", concluyó entre risas.

¿Responderá Lanata?