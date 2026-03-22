Dady Brieva le pidió a Mirtha Legrand que dijera "viva Perón" y la respuesta fue inusitada
Midachi confirmó que realizará una última gira, pero el momento viral de la noche fue el tenso pero divertido cruce político entre Dady Brieva y Mirtha Legrand.
La histórica mesa de Mirtha Legrand volvió a ser el escenario de confesiones inesperadas y momentos televisivos que rápidamente se viralizan en las redes. En su última emisión, la "Chiqui" recibió a Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato, quienes conformaron durante décadas el icónico trío humorístico Midachi.
En medio de una charla distendida, los invitados confirmaron una noticia agridulce para sus fanáticos: volverán a los escenarios, pero solo para despedirse definitivamente. El Chino Volpato reveló que la idea surgió gracias a la intervención del pastor y conductor Dante Gebel: "Nos dio la idea de hacer una función más de despedida. No teníamos esa idea, pero comenzamos a trabajarlo con una productora".
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Por su parte, el actor dejó en claro que esta gira marcará el punto final del grupo: "Esto será la despedida, ya no hay más vuelta. Creemos que hemos cumplido con nosotros mismos y ahora hay otros conceptos en la vida a los que tenemos que darle más tiempo". Las últimas funciones están previstas para realizarse en la emblemática calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba y en Rosario, Santa Fe.
El insólito pedido de Dady Brieva a Mirtha Legrand
Si bien el anuncio de la despedida acaparó la atención inicial, el momento más comentado de la noche llegó cuando la charla se desvió hacia la política nacional y la famosa "grieta" que divide a la sociedad argentina. Fiel a su estilo provocador, Dady Brieva no dudó en lanzarle un desafío directo a la conductora.
La chicana de Dady Brieva a Mirtha Legrand
"Como para demostrar que se ha cerrado la grieta, sería un buen momento para que digas 'Viva Perón' en este momento, con fuerza", le propuso el humorista santafesino, provocando las carcajadas cómplices de sus compañeros de elenco.
Lejos de achicarse, la diva de los almuerzos demostró una vez más su rapidez mental y su innegable oficio televisivo. Tras soltar una sonrisa irónica, Mirtha Legrand lo miró fijamente y le respondió con total naturalidad: "Lo traías debajo del poncho", dejando en evidencia que se esperaba algún tipo de comentario político por parte de Brieva y desactivando la tensión con mucha elegancia.
El cruce, que combinó humor y diferencias ideológicas, no tardó en replicarse en las principales plataformas digitales, confirmando que la mesa de Mirtha sigue siendo uno de los espacios de debate más atractivos de la televisión nacional.
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