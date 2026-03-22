Dady Brieva le pidió a Mirtha Legrand que dijera "viva Perón" y la respuesta fue inusitada

La chicana de Dady Brieva a Mirtha Legrand

"Como para demostrar que se ha cerrado la grieta, sería un buen momento para que digas 'Viva Perón' en este momento, con fuerza", le propuso el humorista santafesino, provocando las carcajadas cómplices de sus compañeros de elenco.

Lejos de achicarse, la diva de los almuerzos demostró una vez más su rapidez mental y su innegable oficio televisivo. Tras soltar una sonrisa irónica, Mirtha Legrand lo miró fijamente y le respondió con total naturalidad: "Lo traías debajo del poncho", dejando en evidencia que se esperaba algún tipo de comentario político por parte de Brieva y desactivando la tensión con mucha elegancia.

El cruce, que combinó humor y diferencias ideológicas, no tardó en replicarse en las principales plataformas digitales, confirmando que la mesa de Mirtha sigue siendo uno de los espacios de debate más atractivos de la televisión nacional.