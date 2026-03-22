El divertido regalo de Miguel del Sel a Mirtha Legrand que sorprendió en plena mesa

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Cómo y cuándo será el regreso de Midachi

El regreso de Midachi ya tiene fecha confirmada y genera gran expectativa entre sus seguidores. El histórico trío volverá a los escenarios entre el 27 y el 30 de agosto con cuatro funciones en el Teatro Gran Rex, donde prometen un espectáculo que combinará los clásicos más recordados con material nuevo.

Además de estas presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el grupo adelantó que prepara una gira nacional que los llevará por distintas ciudades del país, entre ellas Córdoba, Rosario y Mendoza. El tour también cruzará fronteras con una función prevista en Montevideo.