Darren Barnet habló de "Chicago Med": "Frost es un personaje diferente: es médico y no está en la escuela"

El pasado 14 de enero llegó a Universal+ la nueva temporada de "Chicago MED" a la cual se sumó Darren Barnet como reparto oficial de la serie. Es decir, por el momento, al menos en esta nueva edición, el actor que saltó a la fama mundial por su papel en "Never have I Ever" (Netflix), aparecerá en todos los episodios. En los mismos le da vida al Dr. John Frost, un empático pediatra que no solamente renueva la energía del hospital con su aparición, sino que además se encarga de darle voz y decisión a los niños a pesar de su condición.