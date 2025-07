Reencuentro inesperado en La Voz Argentina: Soledad Pastorutti reconoció a un participante

Un momento cargado de emoción se vivió este domingo en La Voz Argentina cuando Soledad Pastorutti reconoció en plena audición a ciegas la voz de uno de los participantes. El protagonista fue Josué Cordero, un joven cordobés que interpretó el clásico de Stevie Wonder I Just Called to Say I Love You y logró captar la atención de Lali Espósito y del dúo Miranda!, que giraron sus sillas para invitarlo a sus equipos.