Netflix: la miniserie de solo cuatro capítulos que atrapa a todo el mundo

No hace falta ver temporadas interminables para engancharse con una historia poderosa. Esta miniserie noruega llegó a Netflix a mediados de 2024 y desde entonces no paró de sumar visualizaciones. Con solo 4 episodios, se transformó en una de las más reproducidas del catálogo en todo el mundo, gracias a una trama intensa, un contexto natural imponente y un ritmo narrativo que no da respiro.