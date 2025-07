Ivana Icardi salió a bancar a la China Suárez: "Quieren hacer creer que es fea y mala madre"

En otro mensaje, fue aún más categórica: “A veces cuando respondo (porque inventan/sacan rabia) a ciertos seres, me auto reto y digo: ¿qué hacés respondiéndole a gente que sigue hablando de lo que hizo la China cuando tenía 20 años, que quieren instaurar que es FEA y mala madre? Y vuelvo a mi eje de persona estable”.

Con estas palabras, la hermana del goleador del Galatasaray cuestionó la hipocresía de ciertos sectores mediáticos y defendió el derecho de Suárez a expresar su versión sobre lo ocurrido con Vicuña, a su vez que también expuso cómo los prejuicios siguen pesando sobre ella pese al paso del tiempo.

El acercamiento de Ivana a la China Suárez es reciente, y su vínculo con Mauro Icardi había estado marcado por años de distanciamiento debido a antiguas diferencias familiares. Sin embargo, según reveló la propia Ivana en una entrevista en el podcast En todas las salsas de Mediaset España, la relación con su hermano cambió desde que él está en pareja con Suárez.

“Mauro me felicitó por mi cumpleaños después de mil años. Me mandaron un mensaje él y la China. Mauro no me felicitaba desde que tenía 19 años”, contó. Y destacó: “Yo creo que la China va a unir a la familia. Es muy familiar, le encantan las reuniones. Wanda era como ‘esta es mi familia’, pero la China es distinta”.

Este respaldo público se dio luego de que Suárez lanzara un extenso y contundente descargo contra Vicuña, en el que lo acusó de infidelidad, de ejercer manipulación psicológica durante años y de ser un padre ausente. También deslizó alusiones a posibles adicciones del actor.

Las declaraciones encendieron el escándalo, al punto de que la defensa vino acompañada por nuevas declaraciones cruzadas, revocaciones judiciales en torno al viaje de sus hijos a Turquía, y una reactivación mediática del conflicto entre ambos.