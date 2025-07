La China Suárez apuntó contra Pampita tras el respaldo a Vicuña: "Ya no me sorprende nada"

Allí, fue interceptada por un cronista del programa A la Tarde, de América TV. Aunque en un principio respondió con tono calmo y medido, terminó dejando definiciones tajantes que profundizan la tensión. Consultada sobre el apoyo de Pampita a Vicuña como padre, Eugenia fue concisa: “Yo ya no me sorprendo de nada”.

china suarez contra pampita vicuña.mp4

La actriz también se refirió a los motivos de su viaje, aclarando que sería una estadía breve y que planeaba regresar pronto a la Argentina para buscar a sus hijos. De esta manera, desmintió las versiones que hablaban de una mudanza definitiva: “Voy un par de días y vuelvo. Tengo una reunión importante, no me estoy yendo para siempre como dicen”.

Respecto a su descargo en redes sociales, aseguró que se sintió aliviada tras hacerlo y que consideró “súper necesario” hablar después de mucho tiempo en silencio. “No están acostumbrados a que hable. Pero a veces las cosas son muy injustas”, señaló con firmeza, dando a entender que ya no piensa callar frente a lo que considera maltrato mediático y personal.

Pampita Benjamín Vicuña China Suárez

La China también aprovechó para marcar diferencias entre su actual relación con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, y la que mantiene con Vicuña: “Con Nico estoy muy bien. Tengo una buena comunicación”, expresó, en contraste con la conflictiva situación que atraviesa con el actor chileno.

Sobre la revocación del permiso para que sus hijos la acompañaran al exterior, fue directa: “Me enteré hace dos días. No me tiene que ‘dejar’, los dos tenemos un permiso. Así como viajan con él a Chile, también lo hacen conmigo y estuvo todo bien”. Además, desmintió que esté utilizando el conflicto con fines mediáticos: “Yo no juego a nada. No sé por qué hablan de juego mediático”.

Por último, cuando fue consultada por la posibilidad de casamiento con Icardi, evitó responder y prefirió enfocarse en su presente laboral: “Se están por estrenar dos series, por suerte”.