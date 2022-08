Escracharon a Diego Brancatelli en Corrientes: su fuerte descargo

https://twitter.com/diegobranca/status/1558595486310838273 Me acaban de amenazar en #Corrientes#Goya



Era cantado.



Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde q se me acercó (y se fue corriendo) suba un video xq vino con un amigote con la cámara prendida.



No esperaba nada de@gustavovaldesok pero si q actúe si hay imágenes — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 13, 2022

Más tranquilo con el paso de las horas, Brancatelli subió un video a sus redes y dio más detalles del hecho que sucedió mientras grababa su programa "Argentina 100%". “En Goya la pasé muy bien, recibí el afecto de la gente y me pasaron cosas hermosas que no me pasaron en ninguna otra provincia”, comentó.

“Cuando llegamos a la puerta de un bar había dos personas que se acercaron con buena onda, una actitud positiva. Pensé que se trataba de un pedido de fotos o un saludo, como pasa siempre. Pero, cuando me acerco, sacan un paquete de polenta y me pegan un golpe en el pecho con el paquete”, continuó. Y remarcó: “Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al Gobierno, me decían que yo era responsable y cómplice de eso que siempre dicen”.

La palabra de Diego Brancatelli tras la agresión

brancatelli