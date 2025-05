Dieron detalles del "coqueteo" de la China Suárez con un famoso director: "Le mandaba fotos en...":

"La China estaba en pareja con Vicuña. Este director estaba buscando a la protagonista de su película", comenzó contando Yanina.

"La China decidió que ella podía ser la protagonista. Hizo un casting. Después del casting, La China le empezó a mandar mensajes al director, muy subidos de tono. Ella intentó conseguir el papel... ¿Cómo? Se cortó el pelo, como exigía el personaje de esa película, le mandaba fotos en conch... y le decía: 'es para nuestra peli'", completó la angelita.

Además, la integrante de LAM reveló la respuesta que recibió por parte del hombre encargado de la película. "El tipo le contestó: 'no me interesa'. No consiguió el papel", cerró.

Mauro Icardi apareció en redes sociales y destrozó a Wanda Nara defendiendo a la China Suárez

Después de un largo período sin declaraciones públicas, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi decidieron enfrentar las críticas que circulan sobre ellos en redes sociales y medios. Ambos recurrieron a sus plataformas digitales para responder a los rumores, los cuestionamientos personales y también para marcar límites ante lo que consideran ataques injustos.

Por su parte, la actriz desmintió categóricamente estar embarazada, enfrentó las versiones que la acusan de vivir mantenida y apuntó directamente contra la panelista Yanina Latorre, habitual crítica de su vida privada. Pero fue Icardi quien hizo el descargo más explosivo, dirigiendo sus palabras contra su exesposa Wanda Nara y también contra el periodista Jorge Rial.

El jugador del Galatasaray utilizó su cuenta de Instagram para defender a su pareja actual, la China Suárez, de quienes la acusan de interferir en el vínculo entre él y sus hijas. Para hacerlo, compartió un video tomado durante la avant premiere de Lilo & Stitch, a la que Wanda asistió con sus cinco hijos. En las imágenes se ve a su hija mayor visiblemente angustiada. Icardi acompañó el video con un mensaje tajante:

“Así de nerviosas, impotentes y guionadas están mis hijas, en un círculo de gente que las manipula constantemente, les impide hablar con su padre, les impide verme, pero cuando me ven me cuentan todo”, escribió.

Además, defendió el rol de la China: “Quieren echarle la culpa a mi pareja por celos, caprichos u obsesión de la madre, distorsionando la realidad en programas baratos con tal de figurar públicamente”. En un tono más personal, Icardi compartió cómo se siente actualmente: “Sí, estoy feliz, estoy enamorado, estoy en paz después de 11 años. Estoy con la mujer con la que quiero estar, una madre ejemplar con sus hijos y con mis propias hijas”.

icardi

Finalmente, dejó en claro que no tiene intenciones de seguir escondiéndose: “Me voy a mostrar públicamente porque no le debo nada a nadie y no tengo por qué esconderme de nada. No pierdan el tiempo con estupideces que no me mueven ni un pelo”.

Así, ambos dejaron clara su postura frente al aluvión de comentarios que los involucran, y reafirman su decisión de defender su vínculo y su familia ensamblada sin filtros ni intermediarios.