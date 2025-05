Mauro Icardi apareció en redes sociales y destrozó a Wanda Nara defendiendo a la China Suárez

El jugador del Galatasaray utilizó su cuenta de Instagram para defender a su pareja actual, la China Suárez, de quienes la acusan de interferir en el vínculo entre él y sus hijas. Para hacerlo, compartió un video tomado durante la avant premiere de Lilo & Stitch, a la que Wanda asistió con sus cinco hijos. En las imágenes se ve a su hija mayor visiblemente angustiada. Icardi acompañó el video con un mensaje tajante:

“Así de nerviosas, impotentes y guionadas están mis hijas, en un círculo de gente que las manipula constantemente, les impide hablar con su padre, les impide verme, pero cuando me ven me cuentan todo”, escribió.

Además, defendió el rol de la China: “Quieren echarle la culpa a mi pareja por celos, caprichos u obsesión de la madre, distorsionando la realidad en programas baratos con tal de figurar públicamente”. En un tono más personal, Icardi compartió cómo se siente actualmente: “Sí, estoy feliz, estoy enamorado, estoy en paz después de 11 años. Estoy con la mujer con la que quiero estar, una madre ejemplar con sus hijos y con mis propias hijas”.

Finalmente, dejó en claro que no tiene intenciones de seguir escondiéndose: “Me voy a mostrar públicamente porque no le debo nada a nadie y no tengo por qué esconderme de nada. No pierdan el tiempo con estupideces que no me mueven ni un pelo”.

Así, ambos dejaron clara su postura frente al aluvión de comentarios que los involucran, y reafirman su decisión de defender su vínculo y su familia ensamblada sin filtros ni intermediarios.

Las historias publicadas por Mauro Icardi

