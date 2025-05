Mal momento para Silvina Garré: la estafaron y le robaron todo

Según explicó Etchegoyen, el fraude fue realizado a través del teléfono móvil de la artista. “Me cuentan que la estafa fue telefónica. Le chuparon el teléfono y le sacaron todo el dinero que tenía en su homebanking. Le robaron todo literal”, detalló. El periodista también advirtió sobre la modalidad creciente de este tipo de delitos, que ya no requieren de un asalto físico para perjudicar gravemente a una persona. “Obviamente ella está desesperada porque hoy en día ya no hace falta que te roben en la calle, sino que por la tecnología también estos casos se ven mucho”, agregó.

Silvina Garre

Como si el daño económico no fuera suficiente, los delincuentes también accedieron a cuentas personales de Garré. “Lo que me decía su entorno es que además de robarle todo el dinero también le hackearon sus mails”, informó Etchegoyen, quien expresó su deseo de que la artista pueda recuperar la información robada y que este tipo de situaciones no se repitan.

Por último, confirmó que la cantante ya inició acciones legales: “Quise comunicarme con Silvina pero hasta ahora no responde el teléfono. Si contesta antes que termine el programa lo comunicaré. Y quiero decir para cerrar que Silvina ya ha hecho la denuncia correspondiente”.