Mauro Icardi reveló el motivo por el que creó un perfil falso en Instagram

La filtración de un chat entre el jugador y su amigo dejó expuesta la verdadera razón detrás de tanto hermetismo. “Me lo creé con otro celular, porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”, escribió Icardi, dejando entrever que se sentía vigilado e incómodo dentro de su propia relación. En el mismo intercambio, el futbolista pidió máxima discreción: “Si te contesta Elba, avisame, y te paso el Instagram. Así, me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”.

A este escándalo se sumó un revés judicial que complicó aún más el presente del jugador. Según informó Yanina Latorre en El Observador, un juez rechazó el pedido de unión convivencial entre Icardi y la China Suárez. “Querían hacerlo para que, cuando les toque la revinculación de nuevo, ningún juez pueda poner que no esté ella presente porque es la mujer”, detalló la periodista, explicando que la intención de la pareja era formalizar su vínculo para proteger ciertos derechos en futuras instancias legales.

Sin embargo, el tribunal fue categórico al denegar la solicitud. El motivo del rechazo fue contundente: Icardi todavía no está legalmente divorciado de Wanda Nara. Esta situación jurídica, sin resolver, bloquea cualquier posibilidad de formalizar una nueva convivencia. Así, el intento de consolidar su relación con Suárez quedó truncado por una cuestión legal que continúa sin resolución, mientras el conflicto con su exesposa sigue vigente y plagado de tensiones.

Como si todo esto fuera poco, los problemas económicos también comenzaron a acumularse. “Él, hasta ahora, solamente pagó 10 mil euros para no quedar en el registro de deudor”, afirmó Latorre, en referencia a una deuda que Icardi mantiene. Pero ese pago parcial apenas logró frenar momentáneamente las consecuencias. Nuevas intimaciones ya llegaron a manos del futbolista, quien deberá responder con urgencia si no quiere que el escándalo judicial y financiero en el que está envuelto siga creciendo sin control.

La doble cuenta en redes del futbolista.



— América TV (@AmericaTV) May 22, 2025