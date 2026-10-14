El drama de Noelia, la novia de Roña Castro: "Nadie me llamó para avisarme"

El tenso velorio y los proyectos truncados con el Roña Castro

Pese a no mantener relación con los hijos del campeón mundial de boxeo, Noelia dejó en claro que su prioridad es darle el último adiós y confirmó que asistirá a la ceremonia de despedida que se organiza en la localidad de Morón. “Por supuesto que me voy a despedir de él, porque me corresponde. Fui la que siempre lo bancó y lo aguantó”, afirmó con firmeza, exigiendo que se respete el lugar que ocupó durante estos casi tres años al lado del ídolo popular.