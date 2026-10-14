El drama de Noelia, la novia de Roña Castro: "Nadie me llamó para avisarme"
La pareja del fallecido exboxeador Roña Castro reveló cómo se enteró de la tragedia. Su profundo dolor por el destrato familiar y los planes de boda truncados.
En medio de la profunda conmoción por la repentina muerte del histórico pugilista argentino, su pareja rompió el silencio. Noelia Vigliarolo, quien acompañó al Roña Castro durante los últimos tres años, relató el dramático momento que vivió al enterarse del fallecimiento del deportista a través de terceros.
Visiblemente angustiada durante una entrevista televisiva, la mujer de 33 años confesó que nadie del entorno íntimo ni los familiares del excampeón mundial se comunicaron con ella para darle la fatídica noticia. “Nadie me llamó. Me manda un mensaje un allegado de él preguntándome si era verdad lo que estaba pasando”, detalló entre lágrimas, remarcando lo doloroso que fue tener que averiguar por sus propios medios adónde ir a buscar a su pareja, con quien actualmente convivía.
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El tenso velorio y los proyectos truncados con el Roña Castro
Pese a no mantener relación con los hijos del campeón mundial de boxeo, Noelia dejó en claro que su prioridad es darle el último adiós y confirmó que asistirá a la ceremonia de despedida que se organiza en la localidad de Morón. “Por supuesto que me voy a despedir de él, porque me corresponde. Fui la que siempre lo bancó y lo aguantó”, afirmó con firmeza, exigiendo que se respete el lugar que ocupó durante estos casi tres años al lado del ídolo popular.
El dolor de la joven se multiplicó al repasar los proyectos de vida que construían juntos y que quedaron repentinamente interrumpidos por el infarto. Según reveló, la pareja atravesaba una gran etapa: remodelaban su casa, evaluaban una mudanza y tenían previsto comprometerse de manera íntima este mismo fin de semana.
Además, habían comenzado a barajar fuertemente la posibilidad de agrandar la familia y buscar un hijo juntos. Ahora, frente a la pérdida, Noelia admitió que deberá afrontar el desafío más duro de su vida. "Aprender a estar sin él y a vivir sin él va a ser súper difícil. Fue y va a ser siempre el amor de mi vida", concluyó completamente quebrada.
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