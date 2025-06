José María Muscari se emocionó con un inesperado mensaje de su hijo por el Día del Padre: "Mágico"

Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista ocurrió cuando la conductora sorprendió a Muscari al emitir un video grabado especialmente por Lucio, el adolescente que adoptó y con quien mantiene un fuerte vínculo.

"Feliz día viejo, te quería agradecer por todo lo que haces por mí, porque siempre estás, aunque te salga un laburo, aunque tengas que hacer alguna nota o lo que sea", expresó Lucio en el video, mientras Muscari ya se encontraba entre lágrimas.

Conmovido, el director explicó por qué la sorpresa lo impactó tanto: "No puedo acreditar lo que acabo de ver, porque Lucio es anticámara, es un adolescente que, para subir una foto o una historia, le tengo que pedir permiso porque no le gusta aparecer en ningún lugar".

Más adelante, reflexionó sobre su experiencia como padre: "Los adolescentes, en general, no dicen lo que sienten. Entonces, escucharlo es muy movilizante".

Profundamente emocionado, agregó: "Yo lo amo, creo que tengo un hijo mágico, no me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó, es extraordinario como persona, sus sentimientos, su forma cotidiana de ser mi hijo y de completar el vínculo que vamos armando todos los días".

Muscari también habló con sinceridad sobre el proceso de adopción y los prejuicios con los que llegó: "yo adopté a Lucio cuando tenía 15 y era ya ser súper pensante, ya formado; y si vuelvo al Muscari de hace dos años, veo que estaba lleno de prejuicios que verdaderamente no habitan mi cotidiano con él".

En ese sentido, admitió que creía que no podría influir en la vida de un adolescente ya formado, pero reconoció que se equivocaba. "Si te muestro al Lucio de hace dos años y al que está ahora conmigo y se puede ver que cambió en mil cosas, en un montón de cosas que se construyen con amor, con cotidiano, con trabajo", aseguró.

También reconoció que la transformación fue mutua: "Yo cambié un montón por cosas de él que me ayudan un montón".

Para cerrar, Muscari compartió un dato curioso sobre el futuro de su hijo, totalmente alejado del mundo artístico: "Quiere ser piloto de avión, ya está full con el tema del inglés porque es muy importante para su carrera".