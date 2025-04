El Villano rompió el silencio sobre Cata Gorostidi de Gran Hermano: qué dijo

Además, el cumbiero subrayó que los rumores comenzaron a partir de un proyecto musical: “Para filmar tomas para el video, cuando ella entró a la casa, yo iba a la tribuna de Gran Hermano, aparecía ella en la tele y yo le daba besos, pero era todo marketing. Entiendo que ella está enojada, le mando un beso a Cata porque para mí es una divina”.

Sin embargo, responsabilizó a la influencer por el malentendido: “Se enojó porque cuando salió de la casa, ella tenía una intención conmigo y yo le decía que tengo a mi compañera y estoy en otra”.

Finalmente, respecto al comunicado de la ex Gran Hermano, el artista concluyó: “Entendí el mensaje porque realmente fue lo que pasó, no nos dimos ni un beso. Estuvimos bailando y no nos dimos ni un beso. La entiendo porque yo hubiera dicho lo mismo porque fue la verdad”.