El motivo por el que Pestañas evita tener sexo con Luz en Gran Hermano

Pestañas intentó obtener apoyo para su postura, a pesar de que Luz la respetaba, y le preguntó a Eugenia Ruíz: “¿Como madre te gustaría ver a tu hijo tener sexo en la casa de Gran Hermano?”. La santiagueña respondió que no, aunque luego le sugirió que pensara que “debajo de las sábanas no se ve nada”, lo que la llevó a cambiar de opinión. Esa misma noche, Alberto y Luz volvieron a besarse en la oscuridad de la habitación, pero nuevamente no pasó a mayores, y él terminó yéndose a dormir solo a su cama.

Pestañas explicó por qué no tiene sexo con Luz