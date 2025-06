Escándalo en el cumple de Martín Cirio: sus fanáticos se la pasaron desmayándose en la "Tortufest"

En esta ocasión, eligió compartir su cumpleaños junto a sus fanáticos en el marco de este evento. Sin embargo, para algunos la experiencia no fue del todo grata, ya que se registraron desmayos entre el público.

Pese al video que circuló, Cirio a través de su Instagram parecía no haberse dado por aludido de lo acontecido en la noche, ya que manifestó: "Buenos chicos, recién llego a casa, matada pero feliz, estuvo buenisimo, hoy fue como muy extremo, muy extremo, pasaron un montón de cosas pero no se desmayó nadie por suerte"

A lo que un usuario de la misma red social y al parecer fanático que asistió al evento le respondió "Cómo que no... si rey a una chica la sacaron desmayada a eso de las 3 de la mañana", comentario que compartió Cirio haciéndole captura al mensaje y agregando: "Pero lpm, otra desmay (emoji de hada) hada (emoji de hada)".

Acto seguido, el influencer, volvió a las redes y a través de otro video, dijo: "Chicos, parece que se desmayaron como cuatro personas, no me di cuenta en ningún momento y no me avisaron, y yo encima pregunté" y sumó: "Cada vez que salíamos preguntabamos ¿alguién se desmayó y todos "no ,no, no", bueno voy a indagar qué pasó, igual están todos vivos, concluyó".